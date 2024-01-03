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Spor
AA 03.01.2024 09:12

Basketbolda kadınlar Türkiye kupası finali yarın

Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final, yarın Balıkesir'de başlayacak. Yarın finalde Fenerbahçe Alagöz Holding-OGM Ormanspor, ÇBK Mersin-Beşiktaş maçları yapılacak.

Basketbolda kadınlar Türkiye kupası finali yarın

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmalar sonucunda, ilk 8 sırada yer alan takımların çeyrek final mücadelesinden sonra Fenerbahçe Alagöz Holding, OGM Ormanspor, ÇBK Mersin ve Beşiktaş, Dörtlü Final'e yükseldi.

Kupada şampiyonun belli olacağı Dörtlü Final müsabakaları, Balıkesir'deki Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda yapılacak.

Yarın oynanacak yarı final maçlarında saat 17.00'de Fenerbahçe Alagöz Holding ile OGM Ormanspor, saat 20.00'de ise ÇBK Mersin ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Final mücadelesi ise 5 Ocak Cuma günü saat 19.00'da başlayacak.

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