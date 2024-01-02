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Spor
AA 02.01.2024 23:24

Fenerbahçe Beko Kızılyıldız'a yenildi

THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına 85-76 yenildi.

Fenerbahçe Beko Kızılyıldız'a yenildi
[Fotograf: AA]

Karşılaşmaya boyalı alanda Motley'in sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Beko karşısında üç sayı çizgisinin gerisinden etkili olan Kızılyıldız, ilk 5 dakikayı 13-11 önde geçti. Mola dönüşünde savunmada çok etkili bir performans sergileyen ve ikinci 5 dakikada rakibine sadece 5 sayı izni veren sarı-lacivertliler, çeyreği 26-18 önde tamamladı.

Fenerbahçe Beko, müsabakanın ikinci periyoduna Madar'ın basketiyle farkı çift hanelere (28-18) yükselterek girdi. Sarı-lacivertliler, hücumda basit şutları skora çevirememek ve konuk ekibin savunmada enerjisini artırması nedeniyle 5 dakika boyunca sayı bulamadı. Söz konusu süreçte misafir takım ise hızlı hücumlarla skor üretti ve farkı 19. dakikada 2 sayıya kadar indirdi: 33-31. Soyunma odasına ev sahibi takımın 35-34'lük üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıya Biberovic ve Wilbekin'in üç sayı çizgisinin gerisinden basketiyle başlayan Fenerbahçe Beko, 24. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 46-38. Sarı-lacivertliler, mola dönüşü Davis'in basketiyle aynı dakikada farkı tekrar çift hanelere (48-38) taşıdı. Sarı-lacivertliler, son bölümde savunmada eşleşmelerde sorun yaşayınca, konuk ekip skorda dengeyi sağladı ve final çeyreğine 57-57 eşitlikle girildi.

Son çeyreğe üst üste basketlerle başlayan misafir takım, 33. dakikada skoru 66-60'a getirdi. Nedovic'in 24. dakikadaki üçlüğüyle farkı maçta ilk kez 8 sayıya (61-69) yükselten Kızılyıldız, son 5 dakikaya da 71-63 önde girdi. Fenerbahçe Beko'nun farkı azaltma çabasına karşılık veren konuk ekip, bitime 1 dakika 57 saniye kala farkı ilk kez çift hanelere yükseltti: 67-78.

Kızılyıldız, parkeden 85-76 galip ayrıldı.

Mücadeleyi, kulüp başkanı Ali Koç da yerinde takip etti.

Fenerbahçe Beko: Wilbekin 14, Calathes 2, Biberovic 4, Davis 21, Motley 11, Papagiannis, Guduric 3, Dorsey 8, Madar 8, Sestina 2, Sertaç Şanlı 3

Kızılyıldız: Lazic 8, Topic 4, Giedraitis 19, Davidovac, Bolomboy 24, Teodosic 6, Tobey 3, Gillespie, Santos 2, Nedovic 7, Hanga 12

1. Periyot: 26-18

Devre: 35-34

3. Periyot: 57-57

Beş faulle çıkanlar: 37.21 Motley (Fenerbahçe Beko), 37. 56 Lazic (Kızılyıldız)

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emilio Perez, Jakub Zamojski, Maxime Boubert

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