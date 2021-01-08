Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 00:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko Sırbistan'da galip
THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 73-71 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko, bu sonuçla Avrupa Ligi'nde 8. galibiyetine ulaştı. Kızılyıldız mts ise 12. kez sahadan mağlup ayrıldı.
Salon: Aleksandar Nikolic
Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Fernando Rocha (Portekiz), Robert Vyklicky (Çekya)
Kızılyıldız mts: O'Bryant 17, Walden 6, Davidovac 11, Dobric 12, Radanov 8, Colom 10, Jagodic-Kuridza 5, Lazic, Reath 2, Kuzmic
Fenerbahçe Beko: Guduric 11, De Colo 2, Barthel 10, Vesely 10, Ulanovas 7, Hamilton, Melih Mahmutoğlu 4, Brown 13, Pierre 13, Eddie 2, Ahmet Düverioğlu 1
1. Periyot: 22-18
Devre: 39-38
3. Periyot: 53-53
Etiketler: Fenerbahçe Basketbol
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