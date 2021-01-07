Ligin başında 7 maçlık yenilmezlik serisi yapan ancak ardından üst üste mağlubiyetler yaşayan sarı-lacivertliler, son 3 maçını ise kazanmayı başardı.

Fenerbahçe, ligde Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa galibiyetlerinin ardından Aytemiz Alanyaspor'u da mağlup etti.

Sinan siftah yaptı

Sinan Gümüş, Fenerbahçe formasıyla ligde ilk golüne imza attı. Sezon boyunca genelde kenarda kalan Sinan, oynadığı maçlarda ise daha önce gol sevinci yaşayamamıştı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydeden Sinan, 61. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

Pelkas'ın skor katkısı sürdü

Fenerbahçe'nin transfer döneminin son günlerinde renklerine bağladığı Dimitris Pelkas, hücumda etkinliğini sürdürdü.

Son haftalarda gole yaptığı katkıyla dikkati çeken Pelkas, Aytemiz Alanyaspor maçında gol atmayı başardı.

Ligde daha önce verdiği gol paslarının yanı sıra 2 de golü bulunan Pelkas, 3. golünü Aytemiz Alanyaspor filelerine bıraktı.

Penaltı kaçtı

Fenerbahçe, maçın 67. dakikasına penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Maçın 65. dakikasında Valencia'nın ceza sahasında yerde kalmasıyla kazanılan penaltıda topun başına yine Valencia geçti.

Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Marafona topu çelmeyi başardı.

Valencia 75 dakika

Fenerbahçe'de Enner Valencia, maçta 75 dakika kalabildi.

Milli takımda koronavirüse yakalanan ve daha sonra Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan Valencia, son zamanlarda sakatlık problemleri yaşamıştı.

Karşılaşmanın 18. dakikasında Moubandje ile girdiği hava topu pozisyonunda hafif sakatlık yaşayan ve 23. dakikada kenara gelen Valencia, oyunda devam etmeyi başardı.

Valencia, 75. dakikada ise yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı.