Fenerbahçe'nin gollerini 12. dakikada Thiam, 69. dakikada Pelkas ağlarla buluşturdu.

Aytemiz Alanyaspor'un tek golünü ise penaltıdan 81. dakikada Babacar kaydetti.

Öte yandan 67. dakikada Fenerbahçe'de Valencia penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Üst üste üçüncü kez kazanan Fenerbahçe puanını 32'ye yükseltti ve haftayı ikinci sırada kapattı.

Aytemiz Alanyaspor'un ise 30 puanda kalarak haftayı 4. sırada tamamladı.

Fenerbahçe ligin 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un konuğu olacak. Aytemiz Alanyaspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 12. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rakip yarı sahada kullanılan serbest vuruşun devamında sol kenarda topla buluşan Sinan Gümüş, rakibinden sıyrılarak içeri girdi. Oyuncunun sağ ayağıyla arka direğe vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0.

23. dakikada Sinan Gümüş'ün soldan ortasına altıpas üzerinde yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda top kaleci Marafona'da kaldı.

45. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından uzak direğe vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kontrol etti.

45+1. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Ozan'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Thiam'ın yakın direğe plase vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

45+3. dakikada verkaçla ceza sahası içine giren Efecan Karaca'nın sağ çaprazdan yerden vuruşunda kaleci Altay Bayındır top kornere çeldi.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

48. dakikada Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda Altay'ın uzaklaştırdığı topu Berkan İsmail Kutlu ceza alanına gönderdi. Müsait durumda ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Davidson'un vuruşunda top üstten auta gitti.

PENALTI - 65. dakikada Tzavellas'ın kısa düşen topunda araya giren Valencia ceza alanına girdi, kaleci Marafona'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Halil Umut Meler beyaz noktayı gösterdi.

MARAFONA ÇIKARDI - 67. dakikada Valencia'nın penaltı vuruşunda Marafona gole izin vermedi.

GOL - 69. dakikada Ozan, ceza alanı içine hareketlenen Pelkas'ı topla buluşturdu, onun penaltı noktası üzerinden vuruşunda top filelere gitti. 2-0

PENALTI - 79. dakikada Tzavellas'ın ceza alanına yaptığı ortada Babacar yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler bir kez daha beyaz noktayı gösterdi.

GOL - 81. dakikada Babacar penaltı vuruşunda topu ağlara göndererek farkı 1'e indirdi. 2-1

[Fotoğraf: AA]

87. dakikada Bareiro'nun soldan etkili ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Babacar'ın kafa vuruşunda kaleci Altay topu kontrol etti.

90+4. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Mert Hakan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun sert vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.

90+5. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Moubandje'nin sert vuruşunda Altay Bayındır topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak.

Fenerbahçe: Altay, Nazım Sangare, Sadık, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Pelkas (Dk. 87 Serdar Aziz), Sinan (Dk. 61 Mert Hakan Yandaş), Valencia (Dk. 75 Ferdi Kadıoğlu), Thiam (Dk. 75 Mbwana Samatta).

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 71 Tayfur Bingöl), Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis (Dk. 60 Salih Uçan), Berkan Kutlu (Dk. 82 Mustafa Pektemek), Efecan Karaca, Bakasetas, Davidson (Dk. 71 Khouma Babacar), Adam Bareiro.

Goller: Dk. 12 Sinan Gümüş, Dk. 69 Dimitrios Pelkas (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 5 Thiam, Dk. 15 Harun Tekin, Dk. 59 Sinan Gümüş (Yedek kulübesinde), Dk. 39 Tisserand (Fenerbahçe), Dk. 14 Davidson, Dk. 15 Tzavellas, Dk. 33 Berkay İsmail Kutlu, Dk. 65 Jose Marafona (Aytemiz Alanyaspor)