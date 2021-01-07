Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ortahisar Belediye Meclisinin ocak ayı son toplantısı belediye başkanı Ahmet Metin Genç başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, Kültür, Çevre ve Spor Komisyonu'ndan gelen, Trabzon ve Türk futboluna sayısız hizmetleri olan Özkan Sümer'in isminin, Şenol Güneş Spor Kompleksi önünde halihazırda bulunan yola verilmesiyle ilgili önerge, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarınca oy birliğiyle kabul edildi.

Ortahisar ilçe sınırları içinde yer alan yolun isminin değiştirilmesiyle ilgili yetkisinden dolayı öneri, karar şeklinde Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanlığına gönderildi.