Dakar Rallisi'nde 5. etap geçildi
2021 Dakar Rallisi'nin 5. etabını, otomobil kategorisinde Güney Afrikalı Giniel De Villiers, motosiklet sınıfında Arjantinli Kevin Benavides kazandı.
Suudi Arabistan'da düzenlenen 43. Dakar Rallisi'nin 5. etabı, Riyad ile Al Quaisumah kentleri arasındaki 456 kilometrelik parkurda yapıldı.
Otomobil sınıfında birinciliği, 5 saat 9 dakika 25 saniyelik derecesiyle Toyota Gazoo takımından Giniel De Villiers elde etti.
Etabı 3. sırada bitiren X-Raid Mini'den Stephane Peterhansel, genel klasmandaki liderliğini sürdürdü.
7 şampiyonluğu bulunan Fransız pilot Peterhansel, genel klasmanda, 2011, 2015, 2019 şampiyonu Nasser el-Attiyah'ın (Toyota Gazoo) 6 dakika 11 saniye önünde yer alıyor.
Motosiklet klasmanının yeni lideri Benavides
Motosiklet kategorisinde ise Monster Energy Honda'dan Kevin Benavides, 5 saat 9 dakika 50 saniyelik zamanıyla etabı ilk sırada bitirdi. Arjantinli sürücü böylece 2 dakika 31 saniye farkla genel klasman liderliğine yükseldi.
Xavier de Soultrait (HT Rally Raid Husqvarna), etabı 6. sırada tamamlayarak genel klasmanda 2. sıraya geriledi.
Dakar Rallisi'nin 6. etabı, Al Quaisumah ile Ha'il kentleri arasındaki 448 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. 12 etap sürecek Dakar Rallisi, 15 Ocak'ta Cidde'de son bulacak.
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