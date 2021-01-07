Hatayspor ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Gökhan Karadeniz, TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'a imza attı.

Yılport Samsunspor, anlaşmayı sosyal medya hesabından duyurdu.

"Kulübümüz, Süper Lig’de Atakaş Hatayspor takımında forma giyen Gökhan Karadeniz ile 2,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. 30 yaşındaki hücum oyuncusu Gökhan Karadeniz’in camiamıza hayırlı olmasını dileriz."

Hatayspor'dan Gökhan Karadeniz paylaşımı

Atakaş Hatayspor'dan yapılan açıklamada, Gökhan Karadeniz'in geçen sezon TFF 1. Lig'de kazanılan şampiyonlukta büyük katkısı olduğu kaydedildi.

Tecrübeli futbolcumuz Gökhan Karadeniz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emeği olan Gökhan Karadeniz'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz.#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/tblksprFgW