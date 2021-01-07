Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 17:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Uğur Demirok Konyaspor'dan ayrıldı
İttifak Holding Konyaspor Uğur Demirok ile yollarını ayırdı.
Yeşil beyazlılar, tecrübeli savunmacının sözleşmesini feshetti.
Düzenli forma giyemeyen Uğur Demirok'un durumundan rahatsız olduğu ve ayrılık talebinin kendisinden geldiği belirtildi.
32 yaşındaki futbolcu, 2018-2019 sezonunda Trabzonspor'dan yeşil beyazlılara transfer olmuştu.
Takımda penaltıları kullanan isim olan Uğur Demirok, bu sezon çıktığı 10 resmi maçta 5 gol kaydetti.
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