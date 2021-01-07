Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göztepe Kerim Alıcı'yı geri çağırdı
Göztepe'nin sezon başında TFF 1. Lig temsilcisi Boluspor'a kiraladığı Kerim Alıcı'nın, sarı-kırmızılı ekipte forma giyeceği bildirildi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Kerim Alıcı'nın sözleşmesindeki "Devre arasında geri çağırma" maddesi kullandı ve oyuncu takıma döndü.
Sezon başında Altınordu'dan transfer edilen ve Boluspor'a kiralanan 23 yaşındaki Kerim Alıcı, Beypiliç Boluspor formasıyla TFF 1. Lig ve Türkiye Kupası'nda 16 maça çıktı.
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