Göztepe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Kerim Alıcı'nın sözleşmesindeki "Devre arasında geri çağırma" maddesi kullandı ve oyuncu takıma döndü.

Sezon başında Altınordu'dan transfer edilen ve Boluspor'a kiralanan 23 yaşındaki Kerim Alıcı, Beypiliç Boluspor formasıyla TFF 1. Lig ve Türkiye Kupası'nda 16 maça çıktı.



