Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 16:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana Demirspor Ismail Aissati'yi transfer etti
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Ismail Aissati'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki oyuncu ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.
Son olarak Yukatel Denizlispor'da forma giyen Aissati, daha önce de birçok Süper Lig ekibinde görev almıştı.
İsmail Aissati: ''O sene bu sene olacak.''#AdanaDemirspor pic.twitter.com/bOOMPFA8j7— Adana Demirspor #MaskeniTakLütfen (@AdsKulubu) January 7, 2021
Etiketler: Transfer Haberleri
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