Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Koç'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: Ali Koç Cumhurbaşkanlığı Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan
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