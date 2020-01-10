Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, bu sonuçla THY Avrupa Ligi'nde 7. galibiyetini aldı. İspanyol temsilcisi ise 11. mağlubiyetini aldı.

Bu sezon Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'ne istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Baskonia ekibine konuk oldu.

Sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 20-11 önde kapattı. Obradovic'in öğrencileri, ikinci periyotta da etkili oyununa devam etti. Özellikle savunmada müthiş bir performans ortaya koyan Fenerbahçe, soyunma odasına 42-28 önde gitti.

Fenerbahçe, dengeli geçen 3. periyodun ardından son 10 dakikaya 62-45 üstün girdi. Fenerbahçe'de, Leo Westermann rakip potaya gönderdiği 7 üçlükle yıldızlaştı. 21 sayı kaydeden Westermann, Avrupa Ligindeki kariyer rekorunu da kırdı.

Baskonia'da ise Tornike Shengelia 21 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Son periyotta farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, rakibini 79-65 mağlup etti.

Salon: Buesa Arena

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Carmelo Paternico (İtalya), Petri Mantyla (Finlandiya)

Kirolbet Baskonia Vitoria: Henry 6, Janning 3, Shengelia 21, Shields 3, Eric 4, Fall 18, Stauskas 9, Polonara 1

Fenerbahçe Beko: Westerman 21, Kalinic 4, De Colo 11, Williams 16, Thomas 3, Datome 9, Ali Muhammed 4, Melih Mahmutoğlu 9, Lauvergne 2

1. Periyot: 11-20

Devre: 28-42

3. Periyot: 45-62

Kaynak: AA