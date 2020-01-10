Sarı lacivertli taraftarlar, Simon Falette transferi sonrası Comolli'ye tepki göstermiş ve Gineli futbolcunun menajerlik şirketi ile Comolli'nin bağlantılı olduğu öne sürülmüştü.

Bu gelişme üzerine sosyal medya hesabı açarak açıklama yapan 47 yaşındaki sportif direktör, hakkında çıkan iddiaları yalanlamıştı.

Transferin başkanın sorumluluğunda olduğunu açıklayan Comolli, "Falette'i kiralık olarak almaya başkanımız karar verdi, çünkü oyuncunun takıma katkıda bulunabileceğine inanıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Gineli stoperin imza törenine katılmayan Comolli, "Başkanımızın takıma faydalarını düşününce kararına saygı duyulmalıdır. Simon'u da taraftarımız iyi bir şekilde karşılamalıdır" şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

Kaynak: TRT SPOR