Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko İspanya deplasmanında
[AA arşiv]
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında 31 Mart Cuma günü İspanya temsilcisi Cazoo Baskonia'yla deplasmanda karşılaşacak.
Bask bölgesinindeki Vitoria-Gasteiz şehrinde bulunan Buesa Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.30'da başlayacak.
Sarı-lacivertli ekip, organizasyonda 18 galibiyet ve 13 yenilgiyle 5. sırada yer alıyor. Cazoo Baskonia ise 16 galibiyet ve 15 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor.
İki ekip arasında sezonun ilk yarısı İstanbul'da oynanan maçı Cazoo Baskonia, 76-70 kazanmıştı.
Etiketler: Fenerbahçe Basketbol Avrupa Kupaları
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