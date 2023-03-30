Alperen Şengün'ün 21 sayısı galibiyet için yetmedi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Brooklyn Nets'e 123-114 yenildi.
NBA'e 10 maçla devam edildi. Rockets, deplasmanda Nets'e 9 sayı farkla mağlup olurken, Alperen Şengün, Nets karşısında 33 dakika süre alıp, 21 sayı, 12 ribaunt, 2 asist, 1 blok, 1 top çalmayla "double-double" yapmasına rağmen takımına galibiyeti getiremedi.
Maçtan mağlup ayrılan Houston Rockets'ta Kevin Porter, 31 sayıyla oynadı.
Brooklyn Nets'te Cameron Johnson 31 sayı, Mikal Bridges ise 27 sayı ile takımlarını galibiyete taşıdı.
Holiday'dan kariyer rekoru, Antetokounmpo'dan "triple-double"
Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, deplasmanda Indiana Pacers'ı 149-136 yendi.
Bucks'ta Jrue Holiday, 51 sayıyla kariyer rekoru kırarken, Giannis Antetokounmpo ise 38 sayı 17 ribaunt, 12 asist ile "triple-double" yaptı.
Maçtan mağlup ayrılan Indiana Pacers'ta Bennedict Mathurin, 29 sayı kaydetti.
Sonuçlar:
Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 136-149
Brooklyn Nets-Houston Rockets: 123-114
New York Knicks-Miami Heat: 101-92
Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks: 116-108
Chicago Bulls-Los Angeles Lakers: 110-121
Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 132-141
Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons: 107-106
San Antonio Spurs-Utah Jazz: 117-128
Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 107-100
Portland Trail Blazers-Sacramento Kings: 80-120