NBA'e 10 maçla devam edildi. Rockets, deplasmanda Nets'e 9 sayı farkla mağlup olurken, Alperen Şengün, Nets karşısında 33 dakika süre alıp, 21 sayı, 12 ribaunt, 2 asist, 1 blok, 1 top çalmayla "double-double" yapmasına rağmen takımına galibiyeti getiremedi.

Maçtan mağlup ayrılan Houston Rockets'ta Kevin Porter, 31 sayıyla oynadı.

Brooklyn Nets'te Cameron Johnson 31 sayı, Mikal Bridges ise 27 sayı ile takımlarını galibiyete taşıdı.

Holiday'dan kariyer rekoru, Antetokounmpo'dan "triple-double"

Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, deplasmanda Indiana Pacers'ı 149-136 yendi.

Bucks'ta Jrue Holiday, 51 sayıyla kariyer rekoru kırarken, Giannis Antetokounmpo ise 38 sayı 17 ribaunt, 12 asist ile "triple-double" yaptı.

Maçtan mağlup ayrılan Indiana Pacers'ta Bennedict Mathurin, 29 sayı kaydetti.

Sonuçlar:

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 136-149

Brooklyn Nets-Houston Rockets: 123-114

New York Knicks-Miami Heat: 101-92

Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks: 116-108

Chicago Bulls-Los Angeles Lakers: 110-121

Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 132-141

Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons: 107-106

San Antonio Spurs-Utah Jazz: 117-128

Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 107-100

Portland Trail Blazers-Sacramento Kings: 80-120