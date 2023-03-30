Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 10:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Trabzonspor'da sürpriz ayrılık
Trabzonspor'da Brezilyalı savunmacı Vitor Hugo ile yollar ayrıldı.
Bordo mavili ekip tecrübeli stoperin transferi için Bahia ile anlaşmaya vardı.
Brezilya ekibi, daha önce kiralık ve satın alma opsiyonlu olmak üzere 2 teklif yapmış ve 4 yıllık sözleşme önermişti.
Trabzonspor forması ile 99 maça çıkan Hugo, 9 kez fileleri havalandırdı.
31 yaşındaki savunmacı bordo mavili forma ile Süper Lig şampiyonluğu ile 2 Türkiye Kupası kazandı.
Etiketler: Trabzonspor Transfer Haberleri
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