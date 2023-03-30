Bordo mavili ekip tecrübeli stoperin transferi için Bahia ile anlaşmaya vardı.

Brezilya ekibi, daha önce kiralık ve satın alma opsiyonlu olmak üzere 2 teklif yapmış ve 4 yıllık sözleşme önermişti.

Trabzonspor forması ile 99 maça çıkan Hugo, 9 kez fileleri havalandırdı.

31 yaşındaki savunmacı bordo mavili forma ile Süper Lig şampiyonluğu ile 2 Türkiye Kupası kazandı.