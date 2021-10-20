Wizink Center'daki karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Ligde ikişer galibiyeti ve yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, 8. sırada yer alıyor.

Real Madrid ise 3 galibiyet ve bir yenilginin ardından 4. sırada bulunuyor.