Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 11:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko İspanya deplasmanında
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 21 Ekim Perşembe günü İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk olacak.
Wizink Center'daki karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.
Ligde ikişer galibiyeti ve yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, 8. sırada yer alıyor.
Real Madrid ise 3 galibiyet ve bir yenilginin ardından 4. sırada bulunuyor.
Etiketler: Basketbol Avrupa Kupaları Real Madrid Fenerbahçe
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