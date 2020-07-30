Sarı-lacivertli ekip, 7 Ağustos Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapacağı idmanla sezonu açacak.

Fenerbahçe, daha sonra 10-16 Ağustos tarihlerinde Topuk Yaylası Tesisleri’nde kampa girecek.

Igor Kokoşkov'un ekibi, 28 Ağustos'ta Beşiktaş, 6 Eylül'de ise Tofaş ile hazırlık maçı yapacak.

Fenerbahçe Beko, 9-13 Eylül tarihlerinde Antalya'da Gloria Cup, 18-20 Eylül'de ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda TÜBAD Turnuvası'na katılacak.

Kadrosunda önemli değişikliklere giden sarı-lacivertliler, efsane koç Zeljko Obradovic ile yolları ayırmış ve takımın başına Igor Kokoşkov'u getirmişti.

Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe Beko, Edgaras Ulanovas, Deshaun Pierre, Danilo Barthel, Lorenzo Brown, Johny Hamilton ve Jarrell Eddie'yi kadrosuna katmıştı.