THY Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 22. haftada Almanya'da parkeye çıktı. Alba Berlin'i 74-70 yenen sarı-lacivertliler bu sonuçla ligde 10. galibiyetini elde etti.

Almanya deplasmanında temsilcimiz ilk çeyreği 22-17 geride tamamladı. İkinci periyotta farkı açan Alman ekibi devreye 41-33'lük avantaj ile girdi.

Dönüşte özellikle savunmada etkili olmaya başlayan Fenerbahçe Beko üçüncü çeyreği 56-50 geride tamamladı. Maçta son çeyrek temsilcimizin etkili oyununa sahne oldu.

Rakibine göre daha üretken bir görüntü veren Fenerbahçe Beko, Westermann'ın da skor katkısı ile maçı 74-70 kazandı.

Sloukas'tan kariyer rekoru

Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas 16 sayı ile maçın en skorer ismi olurken Avrupa Ligi kariyerinde 2 bininci sayı barajını da bu maçta aştı.

Kobe Bryant ile Robert Archibald anıldı

Karşılaşma öncesinde Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers ile efsane haline gelen ve helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant ile 25 Ocak'ta ABD'deki evinde hayatını kaybeden Robert Archibald için saygı duruşu yapıldı.

Öte yandan, karşılaşmayı aralarında çok sayıda Türk taraftarın da bulunduğu 12 bin 122 seyirci izledi.