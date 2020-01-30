Galatasaray Erkan Süer'i transfer etti
Haber Giriş: Kaynak: AA
Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un 18 yaşındaki futbolcusu Erkan Süer'i kadrosuna kattı.
[Fotoğraf: AA]
Boluspor Kulübünün resmi internet sitesinde, Erkan Süer'in Galatasaray'a transfer edilmesine ilişkin, şu açıklamaya yer verildi:
"Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Erkan Süer'in transferi konusunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlamıştır. Erkan Süer'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni kulübü Galatasaray'da başarılar dileriz."
Etiketler: galatasaray transfer süper lig Galatasaray Erkan SüerSon Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 15:40