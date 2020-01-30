Guilherme, Trabzonspor ile prensipte anlaştı
Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyasporlu Guilherme Costa Marques ile prensip anlaşmasına vardı.
[Fotoğraf: TRT SPOR]
28 yaşındaki orta saha oyuncusu Guilherme, bordo mavili takımla sözleşme imzalamak için Trabzon'a gitti.
Guilherme, daha önce Beşiktaş ile anlaşmış ancak federasyonun belirlediği limitler nedeniyle siyah beyazlı takıma transfer olamamıştı.
1 buçuk sezondur Malatya ekibinin formasını giyen Brezilyalı futbolcu, bu sezon 26 resmi maçta 7 kez fileleri havalandırdı.
Etiketler: Trabzonspor Guilherme BtcTurk Yeni MalatyasporSon Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 10:56