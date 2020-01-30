28 yaşındaki orta saha oyuncusu Guilherme, bordo mavili takımla sözleşme imzalamak için Trabzon'a gitti.

Guilherme, daha önce Beşiktaş ile anlaşmış ancak federasyonun belirlediği limitler nedeniyle siyah beyazlı takıma transfer olamamıştı.

1 buçuk sezondur Malatya ekibinin formasını giyen Brezilyalı futbolcu, bu sezon 26 resmi maçta 7 kez fileleri havalandırdı.