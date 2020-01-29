Sergen Yalçın imzayı taraftarın önünde atacak
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Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için yarın Vodafone Park'ta imza töreni düzenleyecek.
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için yarın taraftarının önünde imza töreni düzenleyecek.
Beşiktaş Kulübü, futbol takımının yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için yarın taraftarının önünde imza töreni düzenleyecek.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Park'taki imza töreninin saat 19.03'te başlayacağı belirtildi.
İmza töreninin Beşiktaşlı taraftarlara açık olduğu kaydedildi.
Etiketler: Sergen Yalçın Beşiktaş Vodafone ParkSon Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 20:05