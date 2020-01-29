Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen başladı
Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Beşiktaş, Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
[Fotoğraf: AA ]
Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yarın 19.03'de tüm Beşiktaşlıları mabedimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Etiketler: son dakika Sergen Yalçın BeşiktaşSon Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 16:05