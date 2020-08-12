Haber Giriş: Kaynak: AA
Fenerbahçe Başkan Vekili özsoy istifa etti
Fenerbahçe Kulübünde başkan vekili Semih Özsoy, görevinden istifa etti.
Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu başkan vekilimiz Sayın Semih Özsoy'un yönetim kurulumuzdan istifa ettiğine dair dilekçesi tarafımıza ulaşmıştır. Bu dilekçeye istinaden yönetim kurulumuzca alınan karar doğrultusunda Sayın Semih Özsoy'un istifası kabul edilmiştir. Başkan vekilliği görevini sürdürdüğü iki yılı aşkın bu sürede göstermiş olduğu özverili çalışmaları, kulübümüze yapmış olduğu değerli katkılar ve verdiği emekleri için kendisine teşekkür eder, kararın hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri yer aldı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 19:40
Sıradaki Haber
Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak İstanbul'a geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz