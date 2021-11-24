Sarı-lacivertli futbol takımı, Avrupa'da oynadığı 236 karşılaşmada 87 galibiyet, 50 beraberlik ve 99 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 296 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 346 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 68 34 19 15 94 67 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 32 12 10 10 47 37 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 TOPLAM 236 87 50 99 296 346



"Kupa 2"de 123. müsabakasına çıkacak

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 123. maçını oynayacak.

Daha önce UEFA Kupası olarak adlandırılan ve 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi ismiyle devam eden "Kupa 2"de 122 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 52 galibiyet, 29 beraberlik ve 41 yenilgi yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 166 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 158 gole engel olamadı.

Vitor Pereira yönetiminde Avrupa'da 23. maç

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında 23. kez mücadele edecek.

Sarı-lacivertli ekip, Pereira ile Avrupa'da oynadığı 22 karşılaşmanın 10'unu kazandı, 7'sinde berabere kaldı, 5'inde sahadan mağlup ayrıldı.

Bu maçlarda 31 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 26 gol gördü.