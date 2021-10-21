Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan Fenerbahçe, 2. dakikada Royal Antwerp'te kiralık olarak oynayan futbolcusu Mbwana Samatta'nın golüyle şok yaşadı.

Müsabakanın ilk 15 dakikası konuk takımın üstünlüğüyle geçerken, daha sonra toparlanan sarı-lacivertliler, rakip kalede baskı kurdu.

Oluşan baskı sonucunda kullanılan köşe atışında 20. dakikada Valencia'nın golüyle eşitliği sağlayan Fenerbahçe, 36. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Kalan bölümde de baskısını sürdüren sarı-lacivertliler, 45. dakikada bir penaltı daha kazandı ve penaltıyı kullanan Valencia'nın golüyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Fenerbahçe, ikinci yarıya da iyi başlayamadı. Oyunu kendi yarı alanında kabul eden sarı-lacivertliler, 62. dakikada Gerkens'in golüne engel olamadı. Kalan bölümde ürettiği gol fırsatlarından yararlanamayan Fenerbahçe, 1 puana razı oldu.

Fenerbahçe, bu beraberlikle 3 maç sonunda grubunda puanını 2'ye yükseltti.

Sarı-lacivertliler, gruptaki dördüncü maçını 4 Kasım'da Belçika'da Royal Antwerp ile oynayacak.

Valencia'nın 5. golü

Fenerbahçe'nin golcü ismi Enner Valencia, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 5 gole ulaştı.

Play-off'ta HJK Helsinki karşısında hat-trick yapan Valencia, Royal Antwerp karşısında da 2 gol kaydetti.

Tecrübeli oyuncu, bu sezon Avrupa'da 5 kez gol sevinci yaşadı.

Penaltı kaçtı

Fenerbahçe, mücadele 1-1 devam ederken bir penaltıdan yararlanamadı. 32. dakikada hızlı gelişen atakta Valencia, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı.

Müsabakanın hakemi önce maçı devam ettirdi, ardından VAR'dan gelen uyarı sonrasında oyunu durdurarak pozisyonu izledi ve daha sonrasında penaltı kararı verdi.

36. dakikada topun başına geçen Valencia, penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı.