Futbol dünyasında, altyapıya önem gittikçe artıyor. Transfer edilen futbolcuların yaşları ise düşüyor.

Premier Lig'in köklü ekiplerinden Arsenal, 6 yaş altı takımında oynayan Zayn Ali Salman'ı kadrosuna kattı.

4 yaşındaki isim böylece, İngiliz ekibinin tarihindeki en genç transferi oldu....

Zayn Ali'nin dikkat çekmesinde en önemli etken ise sosyal medya hesabından paylaştığı videolar olarak gösterildi.

4 yaşındaki yetenek, Arsenal'ın yanı sıra bir çok kulüpten de resmi teklif aldı.