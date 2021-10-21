Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 20:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
4 yaşındaki Zayn Ali Salman Arsenal'a transfer oldu
Premier Lig ekiplerinden Arsenal, ilginç bir transfere imza attı. Topçular, 4 yaşındaki Zayn Ali Salman'ı kadrosuna kattı.
Futbol dünyasında, altyapıya önem gittikçe artıyor. Transfer edilen futbolcuların yaşları ise düşüyor.
Premier Lig'in köklü ekiplerinden Arsenal, 6 yaş altı takımında oynayan Zayn Ali Salman'ı kadrosuna kattı.
4 yaşındaki isim böylece, İngiliz ekibinin tarihindeki en genç transferi oldu....
Zayn Ali'nin dikkat çekmesinde en önemli etken ise sosyal medya hesabından paylaştığı videolar olarak gösterildi.
4 yaşındaki yetenek, Arsenal'ın yanı sıra bir çok kulüpten de resmi teklif aldı.
Etiketler: Premier Lig Transfer Haberleri
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