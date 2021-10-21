Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 19:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde 20 Ekim'de yayımlanan açıklamalar nedeniyle Fenerbahçe Kulübü, başkan Ali Koç ve başkan vekili Erol Bilecik'in "sportmenliğe aykırı hareket" gerekçesiyle PFDK'ye sevkine karar verildiği belirtildi.
Etiketler: Ali Koç TFF Fenerbahçe Süper Lig
Son Haberler
- 20:07
- 20:06
- 20:01
- 20:00
- 19:53
Sıradaki Haber
Juventus kaptanı Chiellini puan kayıplarını Ronaldo'ya bağladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz