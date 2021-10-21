Karşılaşmanın 2. dakikasında Royal Antwerp Samatta'nın golüyle 1-0 öne geçti.

20. dakikada Fenerbahçe'de Valencia skora denge getirdi. 1-1 36. dakikada Valencia penaltı atışından yararlanamadı.

43. dakikada hakem bir kez daha penaltı kararı verdi. 45. dakikada topun başına gelen Valencia bu kez hata yapmadı ve topu filelerle buluşturdu. 2-1

Royal Antwerp, Gerkens'in 62. dakikada attığı golle skoru eşitledi. 2-2

Grupta ikinci beraberliğini alan Fenerbahçe iki puana yükselerek 3. sırada kaldı.

İlk maçında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ikinci haftada ise konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 3-0 yenilmişti.

Gruptaki ilk 2 maçında sırasıyla Olympiakos'a 2-1, Eintracht Frankfurt'a 1-0 mağlup olan dördüncü ve son sıradaki Royal Antwerp ilk puanını Kadıköy'de elde etti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 2. dakikada Frey'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Fischer'ın arka direğe çıkarttığı topa Samatta dokundu ve topu ağlara gönderdi. 0-1

10. dakikada Fischer'in ceza sahası dışından şutunda, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

14. dakikada Osayi-Samuel'in ceza sahası dışından sol ayağıyla şutunda top, kaleci Butez'de kaldı.

18. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Osayi-Samuel'in geriye çıkarttığı topa Valencia, sert bir vuruş yaptı. Savunmadan seken top üstten dışarıya gitti.

GOL - 20. dakikada Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Tisserand kafayı vurdu. Kaleciden seken topu tamamlayan Valencia skora dengeyi getirdi. 1-1

[Fotoğraf: AA]

25. dakikada Valencia'nın sol çaprazdan çektiği şutta De Laet'ten seken top az farkla yandan dışarıya gitti.

PENALTI - 32. dakikada Sosa'nın pasıyla ceza sahasına sokulan Valencia yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi. VAR incelemesi sonrasında ise pozisyonun penaltı olduğuna karar verildi.

DİREKTEN DÖNDÜ - 36. dakikada penaltı atışını Valencia kullandı. Top üst direkten döndü.

YİNE PENALTI 43. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Valencia, yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 45. dakikada penaltı atışını bir kez daha Valencia kullandı ve direk dibinden topu ağlara gönderdi. 2-1

Fenerbahçe karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

[Fotoğraf: Reuters]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

54. dakikada Verstraete'nin kullandığı köşe atışında ceza sahasında iyi yükselen Almeida'nın kafa vuruşunda, top yan direk dibinden auta gitti.

GOL - 62. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Gerkens kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 2-2

68. dakikada sol kanatta hareketlenen Osayi-Samuel'in ön direğe çıkarttığı topa Rossi dokundu. Top kaleci Butez'de kaldı.

80. dakikada Tisserand sağ çaprazdan sert bir vuruş yaptı. Top az farkla üstten dışarıya gitti.

84. dakikada Nazım'ın sağ kanattan yerden ortasında De Laet'ten seken topa Pelkas vuruşunu yaptı. Top savunmadan döndü.

87. dakikada sağ kanattan yapılan ortada topla buluşan Pelkas, Zajc'ı gördü. Zajc'ın gelişine vuruşunda top kaleye yönelmedi ama Nazım'ın önünde kaldı. Nazım'ın sağ çaprazdan sert şutu az farkla yandan dışarıya gitti.

[Fotoğraf: Reuters]

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Stat: Ülker

Hakemler: Sergei Ivanov, Roman Usachev, Valeri Danchenko (Rusya)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Min-jae, Szalai (Dk. 87 Filip Novak), Luiz Gustavo, Osayi-Samuel, Sosa (Dk. 67 Miha Zajc), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 67 Nazım Sangare), Mesut Özil (Dk. 66 Dimitrios Pelkas), Berisha (Dk. 66 Diego Rossi), Valencia.

Royal Antwerp: Butez, Bataille, Almeida, De Laet, Vines, Yussuf Alhassan (Dk. 63 Pierre Dwomoh), Verstraete, Gerkens, Fischer (Dk. 46 Michel Ange Balikwisha), Samatta, Frey (Dk. 70 Manuel Benson).

Goller: Dk. 2 Samatta, Dk. 62 Pieter Gerkens (Royal Antwerp), Dk. 20 ve 45 (Penaltıdan) Valencia (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 40 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 58 Attila Szalai, Dk. 74 Zajc (Fenerbahçe), Dk. 44 Fischer, Dk. 54 Ritchie De Laet, Dk. 81 Gerkens (Royal Antwerp)

Brian Priske: Penaltıları doğru bulmuyorum

[Fotoğraf: Reuters]

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Royal Antwerp'in teknik direktörü Brian Priske, maça güzel bir golle başladıklarını belirtti.

"Daha sonrasında üst üste penaltılar geldi. İkinci yarı kendimizi topladığımızı ve oyunumuzu oynadığımızı düşünüyorum. Biraz daha farklı oynayabilseydik ikinci yarı 3 puanı alabilirdik. Penaltıları doğru bulmuyorum, yanlış kararlar verildiğini düşünüyorum ama hakeme saygı duymak gerekiyor. Sonuçta bu futbol, bireysel hatalardan oluşan bir spor. Bireysel hatalara çok odaklanıp tüm takımın moralini bozamam. Üç maçta bu takımlarla savaşabileceğimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Evimizde oynanacak maçlarda 6 puan toplayarak grupta dişimizi göstereceğiz."