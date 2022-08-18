Fenerbahçe Austria Wien maçı başladı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Avusturya'nın Austria Wien takımıyla karşı karşıya geliyor.
Başkent Viyana'daki Viola Park'ta TSİ 22.00'de başlayan müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetiyor.
Joshua King, 8. dakikada Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.
Sarı-lacivertliler, üçüncü eleme turunda ilk maçta 3-0 yendiği Çekya temsilcisi Slovacko ile deplasmandaki rövanşta 1-1 berabere kalıp adını play-off turuna yazdırmıştı.
Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Austria Wien karşısında ilk maçta iyi bir skor alarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına adını yazdırmak için Kadıköy'e avantajlı dönmeyi hedefliyor.
Stat: Viola Park
Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn
Austria Wien: Früchtl, Ranftl, Mühl, Galvao, Koumetio, Martins, Wustinger (Dk. 22 Haris Tabakovic), Braunöder, Fischer, Huskovic, Fitz.
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, İsmail Yüksek, Alioski, Rossi, King, Serdar Dursun.
Gol: Dk. 8 Joshua King (Fenerbahçe)
Sarı kart: Dk. 31 Alioski (Fenerbahçe)