Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Antwerp'i konuk etti. Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonundan hakem Jerome Brisard yönetti.

Başakşehir sona dakikada yediği golle galibiyeti kaçıran taraf oldu.

TRT 1'den naklen yayınlanan maçta, Başakşehir, 54. dakikada Chouiar ile öne geçti. Belçika ekibi ise bu gole 87. dakikada Almeida ile yanıt verdi ve maç 1-1 sona erdi.

Mücadelenin rövanşı 25 Ağustos Perşembe günü Belçika'da oynanacak.

54. dakikada Mounir Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi.

Başakşehir, 87. dakikada Almeida'nın golüne engel olamadı. 1-1

Başakşehir, Antwerp maçıyla Avrupa kupalarında 41. kez sahaya çıktı. Turuncu lacivertli ekip, Avrupa'da oynadığı 40 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı.

Medipol Başakşehir rakibini elemesi halinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasında mücadele etme hakkını elde edecek.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

14. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında sol kanatta Hasan Ali Kaldırım'ın pasıyla topla buluşan Münir, açısını düzeltip şutunu çekti, meşin yuvarlak kaleci Butez'de kaldı.

22. dakikada Antwerp tehlikeli geldi. Serdar Gürler'in kaptırdığı topu önünde bulan Frey'in, Medipol Başakşehir ceza sahasından sert şutunu kaleci Volkan sağına uzanıp kornere çeldi.

33. dakikada gelişen konuk ekibin atağında Ekkelenkamp'ın pasıyla topla buluşan Frey, ceza sahasına girdi. Frey'in sağ çaprazdan şutunu kaleci Volkan iki hamlede kontrol etti.

36. dakikada turuncu-lacivertli ekip gole yaklaştı. Okaka, Berkay Özcan'ın pasıyla savunma arkasına sarktı. Ceza sahasına giren Okaka'nın sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

45. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Mahmut Tekdemir ile duvar pası yapan Münir sol kanatan son çizgiye indi, ön direğe gönderdiği topa Okaka ayak koydu, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Medipol Başakşehir yarı sahasının ortalarında topla buluşan Nainggolan'ın sert şutunu kaleci Volkan Babacan son anda kornere çeldi.

GOL - 54. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Berkay Özcan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Münir, rakibini çalımlayıp ceza sahasına girdi. Münir'in sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp ağlara gitti: 1-0.

GOL - 87. dakikada Antwerp beraberliği yakaladı. Vines'ın ceza sahasına gönderdiği topa Almeida kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1.

90+3. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında, Szysz'nin sağ kanattan penaltı noktasına yaptığı ortada Ahmed Touba topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Butez de kaldı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

[Fotoğraf: İHA]

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Jerome Brisard, Erwan Finjean, Alexis Auger (Fransa)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı (Dk. 75 Junior Caiçara), Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 86 Patryk Szysz), Biglia, Mahmut Tekdemir (Dk. 72 Deniz Türüç), Berkay Özcan, Serdar Gürler (Dk. 72 Ahmed Touba), Münir (Dk. 86 Danijel Aleksic), Okaka.

Antwerp: Butez, Almeida, Alderweireld, Pacho, De Laet (Dk. 62 Jelle Bataille), Alhassan Yussuf, Ekkelenkamp (Dk. 76 Christopher Gavin Scott), Nainggolan (Dk. 87 Koji Miyoshi), Vines, Gerkens (Dk. 62 Birger Verstraete), Frey.

Sarı kartlar: Dk. 37 Serdar Gürler (Medipol Başakşehir), Dk. 40 Frey, Dk. 53 Pacho, Dk. 51 Pieter Gerkens (Antwerp)

Goller: Dk. 54 Mounir Chouiar (Medipol Başakşehir), Dk. 88 Almeida (Antwerp)