Fenerbahçe, Viyana'daki Viola Park'ta Austria Wien'e konuk oldu. Müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetti.

Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Austria Wien karşısında ilk maçı 2-0 kazanarak UEFA Avrupa Ligi grupları için e avantajlı bir skor eldel etti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 8. dakikada Joshua King ile 89. dakikada Serdar Dursun kaydetti.

Öte yandan 83. dakikada Austria Wien'de Lucas Galvao, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Sarı-lacivertliler, üçüncü eleme turunda ilk maçta 3-0 yendiği Çekya temsilcisi Slovacko ile deplasmandaki rövanşta 1-1 berabere kalıp adını play-off turuna yazdırmıştı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 8. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hızlı gelişen atakta Rossi'nin savunma arkası pasına hareketlenen King, ceza sahası sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Norveçli oyuncunun, uzak direğe yerden plasesinde top ağlarla buluştu: 0-1.

26. dakikada sağdan Ferdi Kadıoğlu'nun ortasına altı pas önünde iyi yükselen İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

32. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşta Fitz'in direkt kaleye şutunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kontrol etti.

35. dakikada Braunöder'in sağdan etkili ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen Tabakovic'in müsait durumda kafa vuruşunda top yan direk dibinden auta gitti.

41. dakikada İsmail Yüksek, orta sahada kazandığı topu yay çizgisine kadar sürdü. İsmail, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde sağ çaprazda bulunan Serdar Dursun'a aktardı. Bu oyuncunun hafif çaprazda kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

47. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Fitz'in vuruşu üstten auta gitti.

50. dakikada sağ kanattan Alioski’nin kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Serdar Dursun’un kafa vuruşu dışarı çıktı.

83. dakikada Galvao, Rossi’ye yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

GOL - 89. dakikada ceza sahası içinde Rossi’nin şutu savunmadan sekti. Dönen topla buluşan Serdar Dursun meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

Stat: Viola Park

Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn

Austria Wien: Früchtl, Ranftl, Mühl, Galvao, Koumetio, Martins, Wustinger (Dk. 22 Haris Tabakovic (Dk. 86 Johannes Handl ), Braunöder, Fischer, Huskovic (Dk. 46 Aleksandar Jukic), Fitz (Dk. 75 Can Keles).

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos (Dk. 75 Gustavo Henrique), Szalai, Peres, Ferdi Kadıoğlu, Crespo (Dk. 60 Miha Zajc), İsmail Yüksek (Dk. 79 Willian Arao), Alioski (Dk. 79 Filip Novak), Rossi, King (Dk. 59 Lincoln), Serdar Dursun.

Goller: Dk. 8 Joshua King, Dk. 89 Serdar Dursun (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 31 Alioski, Dk. 73 İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Dk. 49 Lucas Galvao, Dk. 90 Christian Früchtl (Austria Wien)

Kırmızı kart: Dk. 83 Lucas Galvao (Austria Wien)