Malmö, Yeni Malmö Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Müsabakayı İskoç hakem William Collum yönetti.

TRT Spor'dan canlı yayınlanana karşılaşmadan Sivasspor istediği skoru elde edemedi ve sahadan yenik ayrıldı.

Malmö'ye galibiyeti getiren golleri, 18. dakikada Zeidan, 37. dakikada Christiansen ile 68. dakikada Moisander kaydetti.

Sivasspor'un tek golünün ise 30. dakikada Lake James ağlarla buluşturdu.

Mücadelenin rövanşı 25 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

18. dakikada Malmö, Moustafa Zeidan ile 1-0 öne geçti.

Malmö, Zeidan'ın attığı golle öne geçti... pic.twitter.com/Suz4bgXdXb — TRT Spor (@trtspor) August 18, 2022

Sivasspor, 30. dakikada Leke James ile eşitliği sağladı. 1-1

37. dakikada Malmö Christiansen ile bir kez defa öne geçti. 2-1

Malmö, Christiansen'in frikikten attığı golle Sivasspor karşısında tekrar öne geçti. #UEL pic.twitter.com/qhUxnCinab — TRT Spor (@trtspor) August 18, 2022

Malmö, 68. dakikada Niklas Moisander ile farkı ikiye yükseltti. 3-1

Sivas temsilcisi, Spor Toto Süper Lig'i geçen sezon 54 puanla 10. sırada tamamlamış ve Ziraat Türkiye Kupası'nı ilk kez kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna katılma hakkını elde etmişti.

Avrupa kupalarında daha önce 20 maça çıkan kırmızı beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 11 mağlubiyet aldı. 2 maç ise berabere sona erdi.

[Fotoğraf: İHA]

Sivasspor geçen sezon da Avrupa'da mücadele etmişti

Kırmızı-beyazlılar geçen sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmişti. Sivas temsilcisi, geçen yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katıldı.

Bu turda Moldova temsilcisi Petrocub ile eşleşen Sivasspor, deplasmanda 1-0 mağlup ettiği rakibini, Sivas'ta da aynı skorla yenerek 3. tura yükselme başarısı gösterdi.

Üçüncü turda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum ile eşleşen kırmızı-beyazlılar, rakibini deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı. Sahasında Dinamo Batum ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, play-off turuna yükseldi.

Play-off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag'ın rakibi olan Sivasspor, evinde oynadığı ilk maçı 2-1 kaybetti. Rövanş mücadelesinde rakibine deplasmanda 5-0 yenilen kırmızı-beyazlılar, elenmekten kurtulamamıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 18. dakikada Malmö öne geçti. Birmancevic'in pasını alan Zeidan'ın Demir Grup Sivasspor ceza sahası çizgisinin sağından vurduğu top gol oldu:1-0

23. dakika Demir Grup Sivasspor gole yaklaştı. Sol taraftan Malmö ceza sahasına etkili giren James'in vuruşunda top kaleci Dahlin'in ellerinde kaldı.

GOL - 30. dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği sağladı. Sol kanatta topla buluşan Uğur çiftçinin ortasına kafa vuran James meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

[Fotoğraf: DepoPhotos]

GOL - 37. dakikada Malmö tekrar öne geçti. Demir Grup Sivassporlu Robin Yalçın, Malmölü Erdal Rakip'i düşürmesiyle kazanılan serbest atışı kullanan Christiansen'in topu sol taraftan filelerle buluştu: 2-1

42. dakikada Malmö tehlikeli geldi. Birmancevic'in pasıyla Demir Grup Sivasspor ceza sahası içinde topla buluşan Ceesay'in topuna Caner Osmanpaşa ayak koydu.

Karşılaşmanın ilk yarısı Malmö'nün 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

53. dakikada Demir Grup Sivasspor gole yaklaştı. Sağ kanattan rakip ceza sahasına giren Gradel'in pasına dokunan Kerem Kesgin'in topunu kaleci Dahlin uzanarak kurtardı.

GOL - 68. dakikada Malmö farkı 2'ye çıkardı. Moisander, Christiansen'in kullandığı köşe vuruşu sonrası Demir Grup Sivasspor'lu futbolcuların ayağından sekerek önüne düşen topu ağlara gönderdi: 3-1

73. dakikada Demir Grup Sivaspor golü kaçırdı. Gradel'in sağ kanattan verdiği pası önünde bulan Mua Njie'nin vuruşu az farkla auta çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Malmö maçı 3-1 kazandı.

Stat: Yeni Malmö

Hakemler: William Collum, David McGeachie, Francis Connor (İskoçya)

Malmö: Dahlin, Beijmo, L. Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Ceesay, Zeidan (Dk. 71 Emmanuel Lomotey), Rakip (Dk. 71 Sergio Pena), Christiansen (Dk. 84 Hugo Larsson), Kiese Thelin (Dk. 88 Jo Inge Berget), Birmancevic.

Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Goutas, Robin Yalçın (Dk. 74 Mustapha Yatabare), Hakan Arslan (Dk. 84 Abdul Keita), Ulvestad (Dk. 74 Clinton N'Jie), Kerem Kesgin (Dk. 61 Charilaos Charisis), Gradel, James, Erdoğan Yeşilyurt.

Goller: Dk. 18 Moustafa Zeidan, Dk. 37 Anders Christiansen, Dk. 68 Niklas Moisander (Malmö), Dk. 30 Leke James (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Robin Yalçın, Dk. 52 Dimitris Goutas, Dk. 52 Max Gradel, Dk. 78 Mustapha Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 38 Erdal Rakip, Dk. 83 Emmanuel Lomotey, Dk. 86 Niklas Moisander (Malmö)