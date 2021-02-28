Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 22:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe atletizmde şampiyon oldu
Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Kupası Kulüpler Salon Atletizm Yarışmaları tamamlandı.
Türkiye Atletizm Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen yarışlarda Fenerbahçe, erkeklerde ve kadınlarda ilk sırada yer aldı.
Toplam 19 takımın mücadele ettiği organizasyonu erkeklerde İstanbul Büyükşehir Belediyespor ikinci, TSK Gücü ise üçüncü tamamladı.
Kadınlarda Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş ikinci olurken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor da üçüncülüğü elde etti.
Etiketler: Atletizm Fenerbahçe
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