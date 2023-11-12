Fenerbahçe Adana Demirspor'a konuk oluyor

Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz... Süper Lig'e 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan ve lige en iyi başlangıç anlamında rekor kıran Fenerbahçe, geçen Trabzonspor karşısında 3-2 mağlup olarak serisini sonlandırdı. Ligde 11 hafta sonunda 30 puan toplayan sarı-lacivertliler, haftaya 31 puanla lider giren Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 2-1 yenilmesi sonrası sarı-lecivertli ekip için milli araya lider gitme şansı doğdu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets deplasmanında 2-0 kaybeden İsmail Kartal'ın ekibi, üst üste 2 resmi maçta alınan yenilgilerin ardından hem yeniden çıkışa geçmeyi hem de yeniden liderliği yükselmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de 8 eksik

Sarı-lacivertli ekipte saha çalışmalarına başlayan Fred, riske edilmemek için Adana Demirspor maçı kadrosuna alınmadı. Özel program eşliğinde çalışan Emre Mor da riske edilmeyerek Adana kafilesine dahil edilmedi.

Fenerbahçe'de ayrıca sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Serdar Aziz, Aleksander Djiku, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş ile kırmızı kart cezalısı İsmail Yüksek de kadroda yer almadı.

Savunmada sıkıntı sürüyor​​​​​​​

Adana Demirspor karşılaşması öncesinde savunmadaki eksiklikler teknik direktör İsmail Kartal'ı düşündürüyor.

Sakatlıkları bulunan Becao, Djiku ve Serdar Aziz'in yokluğunda Trabzonspor karşısında Samet-Oosterwolde ikilisini sahaya süren Kartal, Ludogorets karşısında ise Yusuf Akçiçek-Oosterwolde'yi oynattı.

Samet Akaydin'in isminin UEFA'ya verilen listede olmaması sebebiyle genç futbolcu Yusuf'u Bulgaristan deplasmanında ilk 11'de oynatan Kartal, Adana Demirspor karşısında formayı Samet Akaydin'e vermeyi planlıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor: Ertaç, İsmail, Semih, Abdülsamet, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Belhanda, Yusuf, Zeneli, Niang

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Zajc, Crespo, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko

Stat: Yeni Adana Stadı

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy