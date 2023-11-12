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Spor
TRT HABER/AA 12.11.2023 15:53

Çaykur Rizespor İstanbulspor'u tek golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, İstanbulspor'u Jonjo Shelvey'nin attığı şık golle 1-0 mağlup etti.

Çaykur Rizespor İstanbulspor'u tek golle geçti
[Fotograf: AA]

Çaykur Didi Stadı'nda başlayan maçı hakem Sarper Barış Saka yönetti.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor ile İstanbulspor kozlarını paylaştı.

Karadeniz ekibi 5. dakikada Jonjo Shelvey'nin orta sahadan attığı şık golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Ligde 3 maç sonra kazanan Çaykur Rizespor puanını 17'ye çıkardı. Son 4 maçında sahadan mağlubiyetle ayrılan İstanbulspor ise 5 puanda kaldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 5. dakikada Mithat Pala’nın pasıyla orta sahada topla buluşan Jonjo Shelvey’in uzaktan yaptığı aşırtma vuruşunda kaleci David Jensen topa yetişemeyince meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

15. dakikada Gustavo’nun pasıyla topla buluşan Mithat Pala’nın sert vuruşunda kaleci David Jensen meşin yuvarlağı kurtardı.

25. dakikada ceza sahası dışında Emir Kaan Gültekin’in pasıyla topu önüne alan Ali Yaşar’ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

36. dakikada Ibrahim Olawoyin’in ayağından seken topla ceza sahası dışında topu alan Jonjo Shelvey’in şutunda kaleci David Jensen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-0’lık skorla Rizespor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

58. dakikada Sambissa'nın sağdan ceza sahası içerisine ortasında, penaltı noktası üzerinde yükselen Muammer Sarıkaya'nın kafa vuruşu istediği gibi olmayınca, top üsten dışarı çıktı.

78. dakikada savunmanın hatasından yararlanan Laurentino'nun ceza yayı üzerinden sert şutunda, top az farkla üsten auta çıktı.

85. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Olawoyin'in gelişine sol ayak içi vuruşunda, Ali Yaşar filelere gitmekte olan topa dokunarak kornere çeldi.

Mücadele, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Çaykur Rizespor: Gökhan- Muhammet, Mosci, Emirhan, Halil, Mithat, Shelvey, Varesanovic (Dk. 62 Benhur), Olawoyin (Dk. 89 Aliqulov), Gustavo (Dk. 75 Janne), Minchev (Dk. 75 Gaich)

İstanbulspor: Jensen- Okan (Dk.43 Sambissa), Mehmet, Deli, Duhaney, Vorobjovas (Dk. 67 Rroca), Muammer, Ali (Dk. 86 Kubilay), Ndao, Mamadou (Dk. 66 Jackson), Emir (Dk.66 Traore)

Gol: Dk. 5 Shelvey (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Shelvey (Çaykur Rizespor)

Stat: Çaykur Didi Stadı

Hakemler: Sarper Barış Saka, Candaş Elbil, Emrah Ünal

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