Rıza Çalımbay galibiyetle başladı

Tüpraş Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetti.

[Fotoğraf: AA]

18 sene sonra tekrar yuvaya dönen teknik direktör Rıza Çalımbay, siyah-beyazlıların kötü gidişata son vermek için getirildi.

Beşiktaş, yeni hocasıyla Rams Başakşehir’i mağlup etti.

İkinci yarıya baskılı başlayan Beşiktaş, 55. dakikada Rebic’in akıl dolu pasını gole çeviren Muleka ile 1-0 öne geçti.

Beşiktaş, 12. hafta sonunda 7. galibiyeti aldı. Bu galibiyetle siyah-beyazlılar 22 puanla 4. sıraya yükseldi.

Rams Başakşehir ise ligdeki 7. mağlubiyetini alarak 9 puanla 18. sırada yer aldı.

Taraftarlardan Rıza Çalımbay'a büyük destek

Beşiktaş taraftarı, karşılaşmadan önce teknik direktör Rıza Çalımbay'a büyük destek verdi.

Deneyimli teknik adamı tribünlere çağıran taraftarlar, "Oley oley Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın çocuğu Rıza Çalımbay" şeklinde tezahüratta bulundu.

[Fotoğraf: İHA]

Zaynutdinov hastaneye kaldırıldı

Bakhtiyor Zaynutdinov, mücadelenin 37. dakikasında Opoku ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Oyuna devam edemeyen Kazak futbolcu, hastaneye kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada sağ taraftan Hadziahmetovic’in paslaşarak kullandığı köşe atışında topla buluşan Rebic pasını Hadziahmetovic’e aktardı. Bu oyuncunun sol taraftan yaptığı ortada, ceza sahası sol çaprazında Necip Uysal’ın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Volkan Babacan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada hızlı kullanılan taç atışında topla buluşan Hadziahmetovic sol taraftan ceza sahası girip verdiği pasta ceza yayı sol tarafından Fernandes’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+5. dakikada Salih Uçan’ın pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Rosier’in rakibini geçip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Volkan Babacan’da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

52. dakikada Chamberlain’in sağ taraftan ceza sahasına girip yaptığı ortada savunmanın uzaklaştırdığı top ceza yayı üzerinden Fernandes’in önünde kaldı. Topla birlikte ceza sahasına giren Fernandes yaptığı vuruşta savunmada Ousseynou Ba’ya çarpan top kornere çıktı.

GOL - 55. dakikada topla buluşan Rebic ceza sahası dışı sol tarafından savunmanın arkasına yerden attığı pasta ceza sahası içi sol çaprazda Muleka, kaleci Volkan Babacan’ın üstünden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

[Fotoğraf: AA]

67. dakikada kazanılan serbest vuruşta Rosier’in savunmanın arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Fernandes topla birlikte ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

69. dakikada Başakşehir’de çıkarken kaptırılan topta araya giren Rebic’in pasında topla birlikte rakibini çekerek ceza sahasına giren Muleka sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

77. dakikada Pelkas’ın pasında topla buluşan Piatek’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok’un müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Amartey, Necip Uysal, Tayfur Bingöl, Zainutdinov (Ghezzal dk. 40 (Onur Bulut dk. 46)), Salih Uçan (Chamberlain dk. 46), Hadziahmetovic, Fernandes (Onana dk. 89), Rebic (Demir Ege Tıknaz dk. 75), Muleka

Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ousseynou Ba, Opoku, Mahmut Tekdemir, Serdar Güler (Figueiredo dk. 62), Berkay Özcan (Pelkas dk. 72), Emirhan İlkan (Keny dk. 72), Dennis (Deniz Türüç dk. 72), Piatek

Gol: Muleka (dk. 55) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Rebic, Tayfur (Beşiktaş), Opoku, Ousseynou Ba, Lima (Başakşehir)

Stat: Tüpraş Stadı

Hakemler: Arda Kardeşler, Osman Gökhan, Süleyman Özay