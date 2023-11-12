Adana’dan gol sesi çıkmadı

Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetti.
Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.
İlk yarıya baskılı başlayan Fenerbahçe, Adana Demirspor kalesine 7 isabetli şut göndermesine rağmen, kaleci Ertaç Özbir'i geçemedi.
Galatasaray'ın Hatayspor mağlubiyeti sonrasında puan farkını açmak isteyen Fenerbahçe, bu şansı değerlendiremedi. 31 puana yükselten Fenerbahçe, averaj üstünlüğü haftayı lider tamamlandı.
Üst üstü 3 karşılaşmada puan kaybeden Fenerbahçe de, olumsuzluklar devam ediyor.
Ev sahibi Adana Demirspor ise 22 puanla ligde 3. sırada yükseldi.
Fred ve Emre Mor riske edilmedi
Sarı-lacivertli ekipte saha çalışmalarına başlayan Fred, riske edilmemek için Adana Demirspor maçı kadrosuna alınmadı. Özel program eşliğinde çalışan Emre Mor da riske edilmeyerek Adana kafilesine dahil edilmedi.
Vincenzo Montella, karşılaşmayı tribünden izledi
Karşılaşmayı tribünden takip etmek için gelen Vincenzo Montella’yı Adana taraftarı alkışlarla karşıladı.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
8. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda İrfan Can Kahveci ortayı yaptı, ön direkte Samet'in tek dokunuşunda top kaleci Ertaç'ta kaldı.
13. dakikada Samet'in rakipten kaptığı topu önünde bulan Dzeko ceza sahası ön çizgisi üzerinden sağ ayağıyla gelişine vurdu, kaleci Ertaç topu iki hamlede kontrol etti.
19. dakikada Belhanda'nın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vurulta top üstten dışarı gitti.
30. dakikada Adana Demirspor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan sol çizgiden ortaladı, M'Baye Niang'dan seken topu kale sahasında Ferdi uzaklaştırdı.
42. dakikada topla buluşan Tadic'in pasında Ferdi, ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak köşeye doğru şutunu çekti. Yerden seken top direğin hemen yanından dışarı çıktı.
45+1. dakikada ceza sahasına açılan ortada Dzeko sol köşeden gelişine vurdu. Top kaleci Ertaç’ta kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
46. dakikada topla birlikte Fenerbahçe yarı alanına geçen Gravillon'un uzak mesafeden vuruşunda top üst direkten auta çıktı.
68. dakikada sol kanattan kullanılan kornerde Yusuf Sarı sol ayağıyla ortayı yaptı, ön direkte Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı.
77. dakikada Fenerbahçe atağında Zajc ceza sahası içi sol çaprazından sol ayağıyla gelişine vurdu, savunmada N'Diaye topa ayak koyarak tehlikeyi önledi.
90+4. dakikada ceza sahası dışı sağından kullanılan serbest vuruşta Szymanski sol ayağıyla direkt kaleye vurdu, top kaleci Ertaç'ta kaldı.
Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Gravillon (Stambouli dk. 66), Rodrigues, Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan (Nani dk. 84), Niang (Balotelli dk. 66)
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel (Mert Müldür dk. 75), Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Zajc (Bartuğ Elmaz dk.84), İrfan Can (Cengiz Ünder dk. 75), Szymanski, Tadic (Ryan Kent dk. 90), Dzeko (Batshuayi dk. 84)
Sarı kartlar: Crespo, Osayi Samuel, Jayden Oosterwolde (Fenerbahçe) Belhanda, Baloteli, Rodrigues (Adana Demirspor)
Stat: Yeni Adana Stadı
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy