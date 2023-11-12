Çok Bulutlu 12.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT HABER/AA 12.11.2023 18:30

Adana’dan gol sesi çıkmadı

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Y. Adana Demirspor, sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Müsabaka golsüz eşitlikle tamamlandı.

Adana’dan gol sesi çıkmadı
[Fotograf: İHA]

Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetti.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

İlk yarıya baskılı başlayan Fenerbahçe, Adana Demirspor kalesine 7 isabetli şut göndermesine rağmen, kaleci Ertaç Özbir'i geçemedi.

Galatasaray'ın Hatayspor mağlubiyeti sonrasında puan farkını açmak isteyen Fenerbahçe, bu şansı değerlendiremedi. 31 puana yükselten Fenerbahçe, averaj üstünlüğü haftayı lider tamamlandı. 

Üst üstü 3 karşılaşmada puan kaybeden Fenerbahçe de, olumsuzluklar devam ediyor.

Ev sahibi Adana Demirspor ise 22 puanla ligde 3. sırada yükseldi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Fred ve Emre Mor riske edilmedi

Sarı-lacivertli ekipte saha çalışmalarına başlayan Fred, riske edilmemek için Adana Demirspor maçı kadrosuna alınmadı. Özel program eşliğinde çalışan Emre Mor da riske edilmeyerek Adana kafilesine dahil edilmedi.

Vincenzo Montella, karşılaşmayı tribünden izledi

Karşılaşmayı tribünden takip etmek için gelen Vincenzo Montella’yı Adana taraftarı alkışlarla karşıladı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda İrfan Can Kahveci ortayı yaptı, ön direkte Samet'in tek dokunuşunda top kaleci Ertaç'ta kaldı.

13. dakikada Samet'in rakipten kaptığı topu önünde bulan Dzeko ceza sahası ön çizgisi üzerinden sağ ayağıyla gelişine vurdu, kaleci Ertaç topu iki hamlede kontrol etti.

19. dakikada Belhanda'nın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vurulta top üstten dışarı gitti.

30. dakikada Adana Demirspor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan sol çizgiden ortaladı, M'Baye Niang'dan seken topu kale sahasında Ferdi uzaklaştırdı.

42. dakikada topla buluşan Tadic'in pasında Ferdi, ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak köşeye doğru şutunu çekti. Yerden seken top direğin hemen yanından dışarı çıktı.

45+1. dakikada ceza sahasına açılan ortada Dzeko sol köşeden gelişine vurdu. Top kaleci Ertaç’ta kaldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

46. dakikada topla birlikte Fenerbahçe yarı alanına geçen Gravillon'un uzak mesafeden vuruşunda top üst direkten auta çıktı.

68. dakikada sol kanattan kullanılan kornerde Yusuf Sarı sol ayağıyla ortayı yaptı, ön direkte Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı.

77. dakikada Fenerbahçe atağında Zajc ceza sahası içi sol çaprazından sol ayağıyla gelişine vurdu, savunmada N'Diaye topa ayak koyarak tehlikeyi önledi.

90+4. dakikada ceza sahası dışı sağından kullanılan serbest vuruşta Szymanski sol ayağıyla direkt kaleye vurdu, top kaleci Ertaç'ta kaldı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Gravillon (Stambouli dk. 66), Rodrigues, Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan (Nani dk. 84), Niang (Balotelli dk. 66)

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel (Mert Müldür dk. 75), Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Zajc (Bartuğ Elmaz dk.84), İrfan Can (Cengiz Ünder dk. 75), Szymanski, Tadic (Ryan Kent dk. 90), Dzeko (Batshuayi dk. 84)

Sarı kartlar: Crespo, Osayi Samuel, Jayden Oosterwolde (Fenerbahçe) Belhanda, Baloteli, Rodrigues (Adana Demirspor)

Stat: Yeni Adana Stadı

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

ETİKETLER
Adana Demirspor Fenerbahçe Süper Lig
Sıradaki Haber
Karadeniz yaylalarındaki zorlu Off-Road yarışları nefesleri kesti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:47
AB: Gazze'de çatışmalara derhal ara verilmeli
21:46
İsrail 20’den fazla Hamas mensubunu esir aldığını duyurdu
21:29
TRT yapımı "Kod Adı Kırlangıç" dizisinin galası yapıldı
21:20
Aydın'da polis ve gazeteciyi darp eden 7 kişi yakalandı
21:03
Siirt'te toprağa gömülü silah ve mühimmat bulundu
21:31
İsrail Şifa Hastanesi'ni vurdu
Meteoroloji'den 13 kente uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteoroloji'den 13 kente uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
FOTO FOKUS
Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde hastalar bahçede tedavi ediliyor
Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde hastalar bahçede tedavi ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ