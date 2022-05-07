Fenerbahçe'de yılın ikinci yüksek divan kurulu toplantısı, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ile yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Toplantı salonundaki konuşma kürsüsünün önünde Fenerbahçe'nin tarihi boyunca futbolda kazandığı şampiyonluk kupaları sergilendi.

Sergide, Fenerbahçe'nin tescillenmesini istediği, ligin başlangıç tarihi olarak kabul edilen 1959'dan önceki lig mücadelelerinde kazanılmış 9 şampiyonluk kupası da yer aldı. Bu 9 kupanın yanı sıra 1959 sonrası alınan 19 kupanın sergilendiği alan, üyeler tarafından ilgiyle karşılandı.

[Fotoğraf: AA]

Toplantıda konuşan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor maçında taraftarlarca açılan ve eleştiri konusu olan pankartla ilgili, kulübün simgesinin gafiller tarafından bir tüfek namlusu ucuna yerleştirilerek takım otobüsü kurşunlamasının azmettiricilerinin işaret edildiğini savundu.

"2010-2011 kupamız buradadır. Kupamız hain FETÖ'nün kumpasına uğramış takımına moral vermek için, 10 Temmuz 2011 günü en zor şartlarda Topuk Yaylası'na varan Fenerbahçe taraftarının alın terindedir. Şaşkınlık içinde olup bitenleri izleyen ve dağılmak yerine birbirlerine kenetlenen futbolcularımızın emeklerindedir, gözyaşlarındadır. Mesleğini bırakmayı bile göze alan Aykut Kocaman'a seslenerek, 'Durum o kadar kötü ki gelmem gerektiğini hissettim' diyen engelli kardeşimiz Halil Taşkın'ın yüreğindedir. Takım otobüsü camındaki kurşun izlerindedir. Kupamız, 'Memleket elden gidiyor' diyerek zindanların kör karanlıklarından FETÖ'ye karşı en büyük direnişi başlatan efsanevi başkan Aziz Yıldırım'ın Metris duvarlarına bıraktığı silinmez izlerdedir. Kupamız kumpasın ilk gününden sonuna kadar eğilip bükülmeyen, göğsünü camiasına ve tutsak yol arkadaşlarına siper eden, Fenerbahçe geleceğinin en büyük başkanı olmasını dilediğimiz Sayın Ali Koç'un dik duruşundadır. 2011 kupamız, bir ve bütün olmayı tüm dünyaya gösteren kadın taraftarımızdadır. Kupamız, armamıza 5 yıldızı koymamızı sağlayacak şanlı şampiyonluk kupasıyla birlikte buradadır. Bunlar sadece kupa değil zindanlardan taşan birer şeref madalyasıdır."

Fenerbahçe Kulübünün, son dönemdeki çirkin saldırılara karşı kulübün 3 Temmuz'da ortaya koyduğu güçlü ve cesur duruşunu yeniden sergilediğini aktaran Dündar, taraftar, dernekler ve avukatların harekete geçerek genlerindeki 3 Temmuz ruhunu yeniden canlandırdığını dile getirdi.

"Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, büyük Fenerbahçe'mizin çıkarları doğrultusunda Sayın Başkan Ali Koç ve yönetimiyle uyum içinde çalışacak, yönetimimizin yanında duracak, camiamızın saldırılardan güçlenerek çıkması için elinden geleni ardına koymayacak."

[Fotoğraf: AA]

Dündar'ın konuşmasının ardından vefat eden ve kurula yeni katılan üyelerin ad ve soyadları okundu.

Toplantı, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan'ın faaliyet raporu konuşmasıyla devam etti.

Fenerbahçe'nin paylaşımı

Fenerbahçe Kulübünün Twitter hesabından, 28 kupanın yer aldığı kürsüyü gösteren fotoğraf paylaşıldı.

Paylaşımda, "1959 öncesi şampiyonluklarımızı temsil eden kupalar bugün Yüksek Divan Kurulu üyelerimizle buluştu. Türkiye'nin en çok şampiyon olan kulübü Fenerbahçe Spor Kulübü'dür!" ifadeleri kullanıldı.

[Fotoğraf: AA]

Uğur Dündar: 61 numarayı Fenerbahçeli yaptık

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 61 numaralı Fenerbahçe forması hediye etmesiyle ilgili eleştiriyi yanıtladı.

Toplantı bir konuşma yapan kurul üyesi gazeteci Cengiz Tokgöz, kürsüde bulunan Uğur Dündar'a, "Ekrem İmamoğlu'na neden 61 numaralı forma verdiniz, neden 34 numaralı forma hediye etmediniz?" diye sordu.

Uğur Dündar, bu soruya yanıt verdi.

"Sayın İmamoğlu'na 61 numaralı formayı hediye ettik, yakasına da Fenerbahçe rozetini taktık. Böylece 61 numarayı Fenerbahçeli yaptık. Söylemek istediğimiz, 'Herkes bir gün Fenerbahçeli olacak.' Bunu böyle değerlendirenlere çok teşekkür ediyorum. Mesajımız budur ve geri kalanlar ayrıntılardır. Fenerbahçe, şanlı tarihine o kadar öz güvenle bakmaktadır ki ayrıntılarla uğraşmaz ve o ayrıntılar Fenerbahçe tarihine asla toz kondurmaz."

[Fotoğraf: AA]

Burak Kızılhan: Haklılığımız bir kez daha kanıtlanmış oldu

Fenerbahçe Kulübünün yüksek divan kurulu toplantısında konuşan kulübün genel sekreteri Burak Kızılhan, yeni dönemde de bir arada olduklarını belirtti.

"9 Nisan'da yüksek divan kurulu olağanüstü seçimli genel kurulunu gerçekleştirdik. Çetin geçen yarış sonucu Uğur Dündar başkanlığa seçildi. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Adaylığını koyan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkanlığına değer katmak için uğraşan tüm değerli büyüklerimize, kulübümüz adına teşekkürlerimi sunuyorum."

"Vefa Küçük hiç şüphesiz ki Fenerbahçe için yaptıklarıyla tarihe geçmiştir"

Kızılhan, Fenerbahçe Kulübünün derin bir insan kaynağına sahip olduğunu ve herkesin Fenerbahçe için sorumluluk almak isteğini gösterdiğini aktardı.

"Bu noktada Vefa Küçük'e ayrı bir parantez açmak istiyorum. Vefa başkan adil yaklaşımıyla herkesin büyük saygı duyduğu bir başkan oldu. Kulübümüze yaptığı katkılarla camianın sevgi ve saygısını kazanmıştı. Her daim divanı aklı selim temsil eden bir kişi oldu. Vefa Küçük, hiç şüphesiz ki Fenerbahçe için yaptıklarıyla tarihe geçmiştir. Her daim kişiliği ve başkanlığıyla anılacaktır. Kendisine kulübümüz adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

Kızılhan, "futbolda şike davası"nda Yargıtay'ın beraat kararını onadığını hatırlattı.

"Kumpası kabul edemeyen ve kumpasta rolü olan FETÖ üyesi polislerin haklarında mahkumiyet kararına karşı itiraz başvurusu reddedildi. Böylece ilk günden bugüne, 'haklıyız kazanacağız' dediğimiz kumpas karşısındaki haklılığımız bir kez daha kanıtlanmış oldu."

Bu arada Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, konsolide sonu denetim kurulu raporları ve borç rakamlarının, 28 Mayıs veya 4 Haziran'da gerçekleştirilecek mali genel kurulda açıklanacağını söyledi.

Toplantıda "Vefa Küçük" tartışması

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan kurul üyelerinden Engin Turan, eski divan kurulu başkanı Vefa Küçük'e hakaret ettiği iddiasıyla konuşması yarıda kesilerek salondan çıkarıldı.

üksek divan kurulu toplantısı, bir tartışmaya sahne oldu. Yüksek divan kurulu üyelerinden Engin Turan'ın, konuşması sırasında eski divan kurulu başkanı Vefa Küçük'e yönelik bazı sözler söylemesi, kurulu izleyenler arasında tepkiye neden oldu.

[Fotoğraf: AA]

Turan'ın "Vefa Küçük" sözleri tepki çekti

Engin Turan, tepkilere neden olan konuşmasında, 1998 yılı seçimlerinde Vefa Küçük aday olduğu zaman, sevdiği dayısının bir arkadaşı, ortağı olmasına rağmen ona oy vermediğini Aziz Yıldırım'a oy verdiğini belirtti.

"En son yapılan yüksek divan kurulu seçiminde çıkan 3 adaydan kime oy vereceğimi bilemiyordum. Vefa Küçük hariç tabii. Uğur Bey aday olduğunda çok sevindim ve oyumu kendisine verdim. Ki bu arada da saygıdeğer Ferruh Manav'ı da rahmetle anıyorum. Vefa Küçük'ün, ona yaptığı yüksek divan kurulundaki uygulamalarını da şiddetle reddediyorum. Çünkü konuşturmamıştı. Ve hangi ruh haliyle burada oturduğuna şaşırıyorum. Ki size (Uğur Dündar) söylediği ağır hakaretlere rağmen."

Bu sözler üzerine üyelerden tepki gören Turan, "Hayır, konuşurum mahkemeye verirsin beyefendi, Ferruh Manav'a rahmet bile dilememiştir, burada konuşan kızı anlattı." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Uğur Dündar: Hakarete ben asla izin vermem

"Çok özür diliyorum burada kesmek zorunda kalacağım. Belli bir adap ölçüsü, nezaket içerisinde her türlü eleştiri yapılabilir ama etik değerlere saygılı olmak ve bu kulübe uzun süre hizmet etmiş olan değerli bir yüksek divan kurulu başkanına burada, hazirun ve kameraların önünde hakaret edilmesine ben asla izin vermem."

Dündar, "Fenerbahçe Kulübü kabadayıların yeri değildir." diye bağıran Turan'a cevap vererek, "Mikrofonu kapattırdık. Konuşmayı kesiyorum." dedi, daha sonra Turan'ın yanına geçti ve kürsüden inmesini rica etti. Tepkilerin artması üzerine kürsüye gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da Engin Turan'dan kürsüden inmesini rica etti.

Tepkilerin ardından konuşması yarıda kesilerek kürsüden indirilen ve salondan çıkarılan Engin Turan ile bazı üyeler arasında arbede yaşandı. Üzerine yürünen Turan, güvenlik görevlileri tarafından terasa çıkarıldı.

Uğur Dündar, arbedenin ardından tekrar konuştu.

"Seçim sürecinde bazı kırıcı sözler telaffuz edilebilir. Bunun helalleşmesini biz yaptık, kendi aramızda değerlendirdik. Hiçbir sorun yoktur. Ben bir kez daha Sayın Vefa Küçük'e bu kulübe yaptığı bütün hizmetleri adına gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum. Biz bir bütün olacağız arkadaşlar."

[Fotoğraf: AA]

Vefa Küçük: O şahsın konuşmasını yok sayıyorum

Toplantıda söz alan Vefa Küçük ise 9 Nisan'da bir seçim yarışı yaptıklarını belirtti.

"8 sene şerefle taşıdığım yüksek divan kurulu başkanlığını, 9 Nisan'da sizlerin oylarıyla Uğur Dündar ve arkadaşları kazandı. Divan kurulunu 2 sene Uğur Dündar ve arkadaşları yönetecek. Ben aday olarak buna saygı duydum. O gün de seçim sonucunda kendisini kürsüde tebrik ettim ve sizlere teşekkür ettim. Benim bu kulübe yaptığım hizmetlerin tamamını bazıları inkar etse de Allah biliyor."

Küçük, konuşma yapan Engin Turan'ın kendisini tenkit ettiğini, edebileceğini ve bu durumu onun kalbine girememek olarak kabul edebileceğini aktardı.

"Ama burada kimse 8 sene bu görevi yapmış, 32 yıllık kulüp üyesi olan ve kulüpte çeşitli dönemlerde yönetim kurulu üyeliği yapmış Vefa Küçük'e dil uzatamaz. Dün kulüp başkanımızın ve bugün divan başkanımızın yaptığı birlik ve beraberlik içinde olmamız gereken ortamı provoke eden, birliğimize gölge düşüren, kulübe hizmet etmiş bizler gibi insanlara leke sürmeye yeltenen o şahsın konuşmasını yok sayıyorum. Birileri çıkıp burada herkesin huzurunda birlik beraberliğimize kasteder şekilde, görev yapmış bir kişiyi, yani beni tenkit ederse, sizlerin tepkisiyle, sizlerin alkışlı protestosuyla karşılaşıp bu salondan kaça kaça gider ve gitti. Bugünün muhabbetine ve önemine, 28 kupamızın nasıl Türk kamuoyunda kabul göreceği birlik beraberliğini sergilerken, ne olduğu belirsiz birinin çıkıp benim şahsımı hedef alan, kulübümüzü bölen beyanlarını kabul etmiyorum."

[Fotoğraf: AA]

Vefa Küçük de hakaret içeren ifadeyi geri aldı

Vefa Küçük'ün, konuşmasında Engin Turan'a yönelik "şerefsiz" ifadesini kullanması da üyelerden tepki gördü.

Uğur Dündar, Küçük'ten o ifadeyi geri alması yönünde telkinde bulundu. Küçük de Dündar'ın uyarısını dikkate aldığını belirterek, o ifadesini geri aldığını söyledi.