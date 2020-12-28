Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 17:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Federer ilk kez Avustralya Açık'ta yer alamayacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tenisin yıldız isimlerinden İsviçreli raket Federer, tedavi sürecinin devam etmesi nedeniyle sezonunun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta yer alamayacak.
Organizasyonun Twitter hesabından yapılan açıklama yapıldı.
Roger Federer'in geçirdiği ameliyatların ardından iyileşme sürecinin devam ettiği ve 8 Şubat 2021'de başlayacak Avustralya Açık'a kadar hazır hale gelemeyeceği belirtildi.
Nadal ile en fazla grand slam şampiyonluğu yaşadı
Elde ettiği 20 zaferle tarihte en fazla grand slam şampiyonluğu yaşayan erkek tenisçi unvanını İspanyol Rafael Nadal ile paylaşan Federer, daha önce 6 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı turnuvada kariyerinde ilk kez mücadele edemeyecek.
Korta son olarak Avustralya Açık yarı finalinde Novak Djokovic'e yenildiği 30 Ocak'ta oynanan maçta çıkan Federer, bu süreçte sağ dizinden iki kez ameliyat olmuştu.
Etiketler: Avustralya
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