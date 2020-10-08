Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezonun ilk bölümünde bazı oyuncularını dinlendirmeden kullanmayı tercih etti.

Fatih Öztürk, Marcao ve Taylan Antalyalı, deneyimli teknik adamın tüm karşılaşmalarda şans verdiği isimler oldu.

Avrupa Ligi ve Süper Lig’de şu ana kadar oynanan 7 maçın tamamına 11’de başlayan 3 futbolcu, 630 dakika saha kaldı.

Bu futbolcuları ise sakatlık döneminin ardından forma giymeye başlayan Luyindama, 7 maça 6 kez 11'de başlayarak takip etti.

Yeni transferlerden Omar Elabdelloui ise 6 maça 11’de başladı. Bir diğer yeni transfer Emre Kılınç ise tüm resmi maçlarda forma giyerken, 459 dakika takımına katkı verdi.

9 yıl sonra Galatasaray’a geri dönen Arda Turan, 6 maçta sadece 275 dakika sahada kalabildi.

Sarı kırmızılıların forvetlerinden Falcao, 364 dakika, Diagne ise 327 dakika oynadı.

En az süreyi Ryan Donk aldı

Galatasaray’da bu sezon resmi maçlarda en az süre alan futbolcu Ryan Donk oldu.

Geçtiğimiz sezonun vazgeçilmezi olan Hollandalı futbolcu, şu ana kadar 7 maçta sadece 114 dakika süre aldı.

Okan Kocuk, Şener, Emin Bayram, Ali Yavuz Kol, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Sekidika ise resmi maçlarda henüz süre bulamadı.