Fatih Karagümrük'ün rakibi Çaykur Rizespor

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Turgut Doman yönetiyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebiliriz...
Geçen hafta deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-0 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük, 21 puanla küme düşme hattında yer alıyor.
Ligde geçen hafta sahasında Trabzonspor'u 1-0 yenen Çaykur Rizespor ise 35 puanla 5. sırada bulunuyor.
Rize ekibinde sakatlığı bulunan Alikulov ve Laine ile sarı kart cezalısı Varesanovic, kadroda yer alamayacak.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 1-0 kazanmıştı.
Stat: Atatürk Olimpiyat Stadı
Hakemler: Turgut Doman, Murat Tuğberk Curbay, Özcan Sultanoğlu