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Spor
TRT HABER / AA 20.01.2024 16:00

Fatih Karagümrük'ün rakibi Başakşehir

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor.

Fatih Karagümrük'ün rakibi Başakşehir

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

Ligde oynadığı son 6 karşılaşmada 5 yenilgi yaşayan VavaCars Fatih Karagümrük, son maçında Beşiktaş'a deplasmanda 3-0 mağlup olmuştu.

Teknik direktör Şota Arveladze yönetimindeki kırmızı-siyahlı ekip, haftaya 20 puanla 17. basamakta giriyor.

Süper Lig'de önemli bir çıkış yakalayan ve son 6 maçında yenilgi yüzü görmeyen RAM Başakşehir ise söz konusu süreci 4 galibiyet ve 2 beraberlikle tamamladı.

Teknik direktör Çağdaş Atan'ın ekibi, 26 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısındaki maçı VavaCars Fatih Karagümrük 2-0 kazanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Fatih Karagümrük'ün rakibi Başakşehir

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