Fatih Karagümrük'ün rakibi Başakşehir

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

Ligde oynadığı son 6 karşılaşmada 5 yenilgi yaşayan VavaCars Fatih Karagümrük, son maçında Beşiktaş'a deplasmanda 3-0 mağlup olmuştu.

Teknik direktör Şota Arveladze yönetimindeki kırmızı-siyahlı ekip, haftaya 20 puanla 17. basamakta giriyor.

Süper Lig'de önemli bir çıkış yakalayan ve son 6 maçında yenilgi yüzü görmeyen RAM Başakşehir ise söz konusu süreci 4 galibiyet ve 2 beraberlikle tamamladı.

Teknik direktör Çağdaş Atan'ın ekibi, 26 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısındaki maçı VavaCars Fatih Karagümrük 2-0 kazanmıştı.

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