Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 15:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Fatih Karagümrük'ten Aleksandar Pesic açıklaması
VavaCars Fatih Karagümrük, adı Fenerbahçe ile de anılan Aleksandar Pesic'i herhangi bir kulübe satmayı düşünmediklerini açıkladı.
Fatih Karagümrük Kulübü, Sırp futbolcu Aleksandar Pesic'in takımlarında kalmaya devam edeceğini açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Aleksandar Pesic ile ilgili çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Görülen lüzum üzerine açıklıyoruz ki, oyuncumuz Aleksandar Pesic'i herhangi bir kulübe satmak gibi bir düşüncemiz yoktur." denildi.
Kamuoyunun Bilgisine pic.twitter.com/hLCmjve4PK— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) January 27, 2022
Etiketler: Fatih Karagümrük Transfer Haberleri
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