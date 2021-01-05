Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 17:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fatih Karagümrük'ten 2 transfer
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Trabzonspor forması giyen Gaston Campi'yi ve Vegar Eggen Hedenstad'ı kadrosuna kattı.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde, kırmızı-siyahlı ekibin Trabzonspor forması giyen Arjantinli futbolcu Campi'yi kiralık olarak transfer ettiği ve son olarak Rosenborg forması giyen Norveçli oyuncu Hedenstad'ı kadrosuna kattığı bilgisi yer aldı.
Etiketler: Fatih Karagümrük Süper Lig Transfer Haberleri
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