Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 16:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Yusuf Yazıcı koronavirüse yakalandı
Fransa Ligue 1 ekibi Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Açıklama Lille'in teknik direktörü Christophe Galtier'den geldi.
Angers ile oynanacak lig maçı öncesi kameraların karşısına geçen tecrübeli çalıştırıcı, Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.
Etiketler: Koronavirüs Yusuf Yazıcı
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