Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 14:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Genç milli basketbolcu ABD yolcusu
[Fotoğraf: AA Video]
16 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen Sudenur Akarpa, kariyerine ABD'de devam edecek.
Galatasaray'ın altyapısında yetişen 16 yaşındaki basketbolcu Sudenur Akarpa, Arizona eyaletindeki Bella Vista Koleji ile anlaştı.
16 yaşındaki sporcu basketbola 2013 yılında Galatasaray'da başladığını söyledi. Sudenur Akarpa, Galatasaray'ın kendisine kattığı çok şey olduğunu söyledi.
Etiketler: Basketbol
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