Galatasaray'ın altyapısında yetişen 16 yaşındaki basketbolcu Sudenur Akarpa, Arizona eyaletindeki Bella Vista Koleji ile anlaştı.

16 yaşındaki sporcu basketbola 2013 yılında Galatasaray'da başladığını söyledi. Sudenur Akarpa, Galatasaray'ın kendisine kattığı çok şey olduğunu söyledi.

