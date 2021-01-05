Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor ile Göztepe 25. kez karşı karşıya
[Fotoğraf: AA]
Trabzonspor ile Göztepe, yarınki maçla ligde 25. kez karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında, sahasında Göztepe ile karşılaşacak.
Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 24 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 10-5 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 35 gol atarken kalesinde 19 gol gördü.
Trabzonspor sahasındaki 12 maçta 6 galibiyet aldı
Trabzonspor, sahasında rakibi karşısında en son 18 sezon önce galip geldi.
2001-2002 sezonunda sahasında Göztepe'yi 3-0 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra 4 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.
Trabzonspor, sahasındaki 12 maçta 6 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.
Etiketler: Göztepe Süper Lig Trabzonspor
Son Haberler
- 10:55
- 10:57
- 10:43
- 10:59
- 10:48
Sıradaki Haber
Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 39. randevuda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz