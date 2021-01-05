Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih Karagümrük, yarın Antalyaspor ile karşılaşacak
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig'in 17. haftasında, Fatih Karagümrük, yarın Fraport TAV Antalyaspor'un konuğu olacak.
Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.
Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra Süper Lig'e döndü. Dış sahada Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ve Atakaş Hatayspor'a yenilen İstanbul ekibi, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor ve Göztepe mücadelelerinde sahadan bir puanla ayrıldı.
Fatih Karagümrük ligde 8. sırada
Kırmızı-siyahlılar, Antalyaspor karşısında bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almak için mücadele edecek.
Fatih Karagümrük, ligde 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 21 puanla 8. sırada yer alıyor.
Dört galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgisi bulunan Fraport TAV Antalyaspor ise 18 puanla 15. sırada bulunuyor.
Etiketler: Antalyaspor Fatih Karagümrük Süper Lig
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